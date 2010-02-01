«Родовид Банк» получил 4 млрд. грн. убытка в 2009 году

«Родовид Банк» (Киев) по итогам 2009 года получил чистый убыток в размере 4,216 млрд. грн., тогда как в 2008 году прибыль банка составила 31,452 млн. грн.

Об этом говорится в сообщении банка, обнародованном в газете «Голос Украины» от 30 января 2010 года.

Согласно сообщению, в 2009 году активы банка увеличились на 28% и на 1 января 2010 года составили 16,952 млрд. грн., кредиты и задолженность клиентов – сократились на 47%, до 5,355 млрд. грн., обязательства – увеличились на 6%, до 12,616 млрд. грн., уставный капитал – в 19 раз, до 8,409 млрд. грн., собственный капитал – в 3 раза, до 4,336 млрд. грн.

Справка УНИАН. «Родовид Банк» зарегистрирован в 1990 году, на сегодня входит в группу крупнейших банков Украины.

С 16 марта 2009 года Нацбанк ввел в ПАО «Родовид Банк» временную администрацию сроком на один год. До 15 марта 2010 года в банке введен полный мораторий на удовлетворение требований кредиторов.

В 2009 году «Родовид Банк» был докапитализирован при участии государства, в результате чего Министерство финансов Украины стало владельцем 99,9907% акций банка.