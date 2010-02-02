Политическая ситуация оказывает негативное давление на гривню

Политическая ситуация в Украине будет оказывать в ближайшие дни негативное давление на валютный рынок.

Такое мнение высказал в комментарии агентству УНИАН экономист компании Astrum Investment Management Алексей БЛИНОВ.

Он прогнозирует, что текущая неделя не будет благоприятной для гривни. Экономист объяснил свою точку зрения тем, что «в связи со вторым туром президентских выборов напряженность в политической среде стремительно нарастает».

А.БЛИНОВ отметил, что гривня начала февраль умеренным падением. По его подсчетам, вчера на межбанковском рынке гривня подешевела к доллару на 0,2%. При этом с начала 2010 года украинская валюта подешевела к американской на 0,6%, добавил экономист.

Как сообщал УНИАН, в понедельник, 1 февраля, на украинском межбанковском валютном рынке торги по доллару США открылись котировками 8,0130/8,0340, к 12:00 цены выросли до 8,0320/8,0400.

К закрытию торгов ценовые уровни достигли текущего максимума – 8,0360/8,0440 грн./долл.