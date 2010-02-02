Тимошенко защитит заемщиков банков от коллекторов

Кандидат в президенты Украины Юлия ТИМОШЕНКО обещает защитить заемщиков коммерческих банков от давления со стороны коллекторских компаний.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила во время теледебатов в прямом эфире на Первом Национальном телеканале.

«Мы примем жесточайший закон о работе всех коллекторов, которые сегодня просто уничтожают жизнь людей, которые не дают им дышать и вынуждают – при такой неразумной политике (в банковской сфере – УНИАН) – возвращать кредиты по новому курсу… Я хочу, чтобы вы знали, что я вас обязательно буду защищать», – заявила Ю.ТИМОШЕНКО

Кроме того, она отметила, что в случае победы на выборах, обеспечит укрепление курса гривны до 6,0-6,5 грн. за 1 доллар.

«Малый и средний бизнес и те люди, которые брали кредиты в валюте, – будьте спокойны. Мы гривну поставим в те рамки и те границы, которые позволят вам без вашего банкротства вернуть все это банкам и быть защищенными», - отметила Ю.ТИМОШЕНКО.

Напомним, что Ю.ТИМОШЕНКО принимает участие в теледебатах одна, поскольку В.ЯНУКОВИЧ отказался вести публичную дискуссию со своим конкурентом.