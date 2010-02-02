«Райффайзен Банк Аваль» получил в 2009г. убыток 2 млрд. грн.

«Райффайзен Банк Аваль» (г. Киев) завершил 2009 год с убытком 2,019 млрд. грн. против 531,432 млн. грн. прибыли в 2008 году.

Об этом говорится в сообщении банка, обнародованном в газете «Голос Украины» (номер от 30 января т.г.).

Активы банка в прошлом году сократились на 17% и на 1 января 2010 года составили 54,048 млрд. грн., кредиты и задолженность клиентов – на 12%, до 48,725 млрд. грн., обязательства – на 16%, до 48,735 млрд. грн. Уставный капитал банка на протяжении указанного периода не изменялся и на 1 января т.г. составил 2,420 млрд. грн., собственный капитал уменьшился на 29% – до 5,313 млрд. грн.

Справка УНИАН. Акционерное общество «Райффайзен Банк Аваль» основано в 1992 году, на сегодня входит в группу крупнейших банков Украины.

«Райффайзен Интернэшнл Банк-Холдинг АГ» (Австрия) владеет 95,93% акций украинского кредитно-финансового учреждения.