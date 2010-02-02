Межбанк: торги открылись ростом котировок

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись ростом котировок – 8,0370/8,0580 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», цены на российскую валюту поднялись до 0,2659/0,2666, котировки по евро-гривне ушли вверх – 11,1815/11,2145.

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар выросли до 1,3916/1,3918 (понедельник – 1,3881/1,3883).

В понедельник Нацбанк на рынок не выходил.