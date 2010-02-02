Межбанк к 12.00: котировки растут

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись котировками 8,0370/8,0580, а к 12:00 цены выросли до 8,0650/8,0750 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», рублевый рынок сегодня открылся котировками 0,2659/0,2666, а к 12:00 цены поднялись до 0,2671/0,2678. В России курс доллар-рубль упал и к 12:00 установился на уровне 30,1580 (-0,2070).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар сегодня стартовали с уровня 1,3916/1,3918, изменяясь в достаточно узком коридоре. Рынок евро-гривня открылся индикативными котировками 11,1815/11,2145, к 12:00 цены ушли вверх – 11,2380/11,2560.