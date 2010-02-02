Кабмин утвердил методику определения себестоимости

Кабинет министров Украины утвердил методику определения себестоимости платных административных услуг, которые предоставляют центральные и местные органы исполнительной власти, а также предприятия и организации.

Это предусмотрено постановлением правительства (от 27 января 2010 г. №66), текст которого размещен на официальном сайте КМУ.

Согласно этой методике, в состав себестоимости админуслуги входят: прямые материальные расходы; прямые расходы на оплату труда и отчисления на социальные мероприятия; другие прямые затраты; непрямые расходы.

В состав прямых материальных расходов входит стоимость материалов, которые используются во время предоставления административной услуги.

Прямые расходы на оплату труда вычисляются, исходя из зарплаты персонала, а отчисления на социальные мероприятия – согласно законодательству.

Другие прямые затраты включают расходы на оплату служебных командировок и транспортных расходов персонала, деятельность которого непосредственно связана с предоставлением админуслуги, если они предусмотрены порядком предоставления такой услуги; услуг связи, которыми пользуется персонал.

Непрямые расходы включают расходы на оплату труда административного и технического персонала; тепло-, водоснабжения и водоотвода, электроэнергии; аренды здания (помещения); услуг по охране и пожарной охране помещений, в которых предоставляются админуслуги; амортизацию.

Базой деления непрямых расходов является основная зарплата персонала, деятельность которого непосредственно связана с предоставлением админуслуги.

На каждом этапе предоставления админуслуги определяется время на его выполнение, а также необходимые для этого персонал, средства и материалы. Во время проведения расчета себестоимости услуги стоимость проведения таких процедур вычисляется последовательно.

Себестоимость админуслуги рассчитывается на основании нормы времени на предоставление такой услуги и стоимости расчетной калькуляционной единицы времени –одного человеко-часа.

Кабмин поручил министерствам, другим центральным органам исполнительной власти проводить расчеты себестоимости платных административных услуг согласно методике, утвержденной этим постановлением. А также рекомендовал органам местного самоуправления применять данную методику во время установления размеров платы за предоставление административных услуг.