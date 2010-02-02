«Маркет Инвест Груп» увеличил свой пакет акций банка «Хрещатик»

ООО «Маркет Инвест Груп» (г. Запорожье) увеличило принадлежащий ему пакет акций ОАО КБ «Хрещатик» до 20,26%.

Об этом сообщается в официальном интернет-издании Государственной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

Согласно сообщению, ООО «Маркет Инвест Груп» на 1 февраля принадлежало 109 384 шт. акций банка. При этом размер пакета акций банка, принадлежащего компании до увеличения, не уточняется.

Справка УНИАН. ОАО «Коммерческий банк «Хрещатик» зарегистрировано в мае 1993 года, на сегодня входит в группу крупных банков Украины.

Активы банка на 1 октября 2009 года составляли 6,013 млрд. грн., кредиты и задолженность клиентов - 3,839 млрд. грн., обязательства - 5,278 млрд. грн., уставный капитал - 540 млн. грн., собственный капитал - 735,141 млн. грн.

Банк «Хрещатик» в январе-сентябре 2009 года сократил прибыль почти в 10 раз – до 6 млн. грн.

По данным НБУ, на 1 октября 2009 г. его акционерами являлись: ООО «КФ «Укрфинком», прямое участие – 37,678%; Главное финансовое управление исполнительного органа Киевского городского совета, прямое участие – 23,7037%.

По данным агентства Fitch, до 58% акций банка косвенно контролирует Киевская инвестиционная группа.