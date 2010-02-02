Межбанк закрылся стабилизацией доллара и рубля

Сегодня на украинском межбанке торги по доллару США открылись следующими котировками – 8,0370/8,0580, к 12:00 цены выросли 8,0650/8,0750. К закрытию торгов ценовые уровни достигли следующих значений 8,0660/8,0785 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», рублевый рынок открылся котировками - 0,2659/66, а к 12:00 цены поднялись 0,2671/78. К закрытию цены установились на уровне 0,2674/80. В России курс доллар-рубль упал, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 30,1586 (-0,2084).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в диапазоне 1,3890/1,3955. Рынок евро-гривна открылся следующими индикативными котировками – 11,1815/11,2145, к 12:00 цены ушли вверх 11,2380/11,2560. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH достигли уровня 11,2470/11,2680.