Фонд госимущества получил в январе от приватизации 27,2 млн. грн.

Фонд государственного имущества Украины (ФГИУ) за январь т.г., по оперативным данным, получил от приватизации 27,2 млн. грн.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ФГИУ.

Как отметили в пресс-службе, от аренды за этот же период Фонд получил 33,4 млн. грн.

Как сообщал УНИАН, 13 января т.г. на внеочередном заседании Верховная Рада так и не приняла никакого решения по результатам рассмотрения вопроса о проекте Государственного бюджета на 2010 год, в связи с чем план поступлений от приватизации, которые в этом году планировались на уровне 10 млрд. грн., остался неутвержденным.