Украина в 2010 г. может получить от ВБ 850 млн. долл.

Правительство Украины совместно со Всемирным банком занимаются подготовкой проектов заимствования средств для поддержки государственного бюджета в 2010 году на 850 млн. долл.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства экономики Украины.

«В 2010 году готовятся и будут внедрены 2 проекта для поддержки бюджета на сумму приблизительно 850 млн. долл. США», - говорится в сообщении.

В Минэкономики также подчеркивают, что за все годы сотрудничества со Всемирным банком на протяжении 2008-2009 годов Украине удалось привлечь для поддержки структурных реформ, реабилитации финансового сектора, повышения доверия общества к банковской системе и финансирования государственного бюджета 5 системных ссуд, по трем из которых средства в размере 1,2 млрд. долл. США были направлены в государственный бюджет.