Индекс доверия к мировой экономике в январе достиг максимума

Согласно расчетам агентства Bloomberg, уровень уверенности в мировой экономике в январе по сравнению с декабрем вырос с 58,9 до 66,6 пунктов, став максимальным с момента начала расчета показателя 2 года назад, сообщает k2kapital.

Фактором, ответственными за данный рост, стало, как отмечает агентство, ускорение темпов подъема в промышленной отрасли и сфере услуг. В целом же показатель Bloomberg Professional Global Confidence Index превышает уровень 50 пунктов с августа прошлого года. Это означает, что уже в течение шести месяцев число оптимистов в мировых деловых кругах превосходит количество пессимистов.

В исследовании Bloomberg приняли участи 5,4 тыс. человек, представляющие деловые круги всех континентов.