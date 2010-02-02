Прибыль JPMorgan выросла до 3,3 млрд. долл.

Второй по величине американский банк JPMorgan Chase & Co. сообщил о росте прибыли в IV квартале 2009 года на фоне 4-кратного роста доходов от инвестиционно-банковских сборов, говорится в отчете банка, размещенном на его веб-сайте, сообщает k2kapital.

Чистая прибыль выросла до $3,28 млрд., или до 74 центов в пересчете на одну акцию, тогда как за аналогичный период годом ранее это финансовое учреждение заработало $702 млн., или 6 центов на ценную бумагу. При этом 22 аналитика, опрошенных Bloomberg, ожидали доход в 60 центов на одну акцию.

Выручка банка за отчетный период увеличилась на 34% до $23,16 млрд., с прежних 17,23 млрд., полученных в IV квартале 2008 года. JPMorgan стал первым крупным банком США, опубликовавшим свои финансовые результаты за последний квартал прошлого года.