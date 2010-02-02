НБУ исключил банк «Гарант» из госреестра банков

Национальный банк Украины исключил АКБ «Гарант» из Государственного реестра банков в связи с завершением ликвидационной процедуры.

«Решением Комиссии Национального банка Украины по вопросам надзора и регулирования деятельности банков от 28 января 2010 года № 52 ОАО “АКБ “Гарант” (Киев) исключено из Государственного реестра банков в связи с завершением ликвидационной процедуры банка», - говорится в телеграмме, текстом которой располагает УНИАН.

Справка УНИАН. ОАО «КБ «Гарант» зарегистрирован в 1993 году.

Правление Национального банка Украины приняло постановление №71 от 28 февраля 2006 года «Об отзыве банковской лицензии и ликвидации Открытого акционерного общества «Акционерный коммерческий банк «Гарант» (Киев)».

В то время Нацбанк заявлял о том, что не имел оснований для применения к АКБ «Гарант» упреждающих мер, поскольку это финансовое учреждение долгое время подавало недостоверную статистическую отчетность о своей деятельности.

Причиной неудовлетворительного финансового состояния АКБ «Гарант», по оценкам НБУ, стала рисковая кредитная политика прежнего руководства банка по операциям со связанными лицами.

Прокуратурой Днепровского района Киева в феврале 2006 года возбуждено уголовное дело по факту злоупотребления служебным положением должностными лицами АКБ «Гарант». На сегодня УНИАН не располагает официальной информацией о результатах данного расследования.