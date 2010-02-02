Украина в 2010 г. может получить от ВБ 850 млн. долл.
20:06, 02 февраля 2010Финансы
0
Для поддержки госбюджета
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства экономики Украины.
«В 2010 году готовятся и будут внедрены 2 проекта для поддержки бюджета на сумму приблизительно 850 млн. долл. США», - говорится в сообщении.
В Минэкономики также подчеркивают, что за все годы сотрудничества со Всемирным банком на протяжении 2008-2009 годов Украине удалось привлечь для поддержки структурных реформ, реабилитации финансового сектора, повышения доверия общества к банковской системе и финансирования государственного бюджета 5 системных ссуд, по трем из которых средства в размере 1,2 млрд. долл. США были направлены в государственный бюджет.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter