Украина и МФО готовят к реализации 9 проектов на 4,7 млрд. долл.

Украина совместно с международными финансовыми организациями готовит к реализации в 2010-2012 годах 9 проектов на сумму 4,7 млрд. долл. США.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства экономки Украины.

В частности, это проекты по реабилитации газотранспортной системы Украины, строительству двух участков метрополитена в Киеве, проекты по улучшению предоставления услуг населению по теплоснабжению, строительству и реконструкции участка международной автомобильной дороги Киев-Харьков, реконструкции и строительству электрических сетей в южных областях Украины и другие.

Как сообщал УНИАН, по данным Минэкономики, в Украине на различных стадиях реализации находятся свыше 45 проектов с международными финансовыми организациями на сумму 13,7 млрд. долл. США, а также 235 совместных проектов по материально-технической помощи, начатых в 2008 и 2009 годах (включая проекты на площадке ЧАЭС), общей контрактной стоимостью свыше 3,1 млрд. долл.