Греция на грани финансового кризиса

Премьер-министр Греции Йоргос Папандреу добился в среду важной поддержки от парламентской оппозиции в попытке стабилизировать сложное финансовое положение в стране, передает корреспондент РИА Новости

Папандреу, левоцентристская партия которого ПАСОК пришла к власти на выборах в октябре 2009 года, встретился с новым лидером побежденных правоцентристов из партии "Новая Демократия" Антонисом Самарасом. Лидеры обсудили меры по преодолению кризиса. Греция испытывает проблемы с бюджетным дефицитом и высоким госдолгом, антикризисный план кабинета находится на обсуждении в Еврокомиссии.

"Мы предоставим решительную поддержку тем мерам, которые будут полезны стране, и каждую меру будем оценивать по отдельности... Но наша поддержка - это не карт-бланш", - заявил лидер парламентской оппозиции Антонис Самарас после встречи с премьером.

По его словам, правительство оттягивает принятие непопулярных мер и бездействует, в то время как необходимо срочно принять жесткие меры.

"Мы говорим "да" мерам, которые ограничивают ненужные траты, и "нет" тем мерам, которые обескровливают незащищенные слои населения и могут привести к бегству капитала", - добавил Самарас.

Согласие между двумя ведущими партиями по какому-либо важному политическому вопросу является редким случаем для Греции.