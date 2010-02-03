Обама предложил бюджет с раходами в 3,8 млрд. долл.

Президент Соединенных Штатов Барак Обама объявил накануне бюджет на 2011 финансовый год, который стартует в стране 1 октября текущего года. Объем бюджета составил $3 трлн. 830 млрд. Бюджет предполагает создание новых рабочих мест для стабилизации рынка труда, однако в то же время предполагает ряд весьма ощутимых сокращений в других сферах, сообщает k2kapital.

Создание новых рабочих мест президент назвал приоритетной задачей. Для этого в бюджете предусмотрена программа налоговых послаблений на сумму в $100 млрд. Как ожидается, эти средства дадут предпринимателям больше возможностей для наращивания численности персонала. По мнению Обамы, именно безработица и, следовательно, сокращение налоговых поступлений, повлекли за собой столь резкий рост бюджетного дефицита.

Что касается дефицита бюджета, то он составит рекордные $1,56 трлн в 2010 году или 10,6% ВВП, превысив таким образом цифру в 9,9% ВВП в 2009 году. "Мы не можем добиться снижения дефицита в одночасье, процесс восстановления еще продолжается", - отметил Обама. Однако согласно прогнозам в 2011 году дефицит бюджета должен сократиться до 8,3% ВВП. Глава государства счел необходимым урезать ряд государственных программ. Кроме того, Вашингтон пока решил воздержаться от амбициозной программы освоения луны. Предполагается, что сворачивание 120 федеральных проектов поможет сэкономить $250 млрд. в период с 2011 по 2020 год. Тем не мене, Белый Дом пообещал вкладывать деньги в образование и научные исследования.

Тем не менее, бюджет НАСА в ближайшие 5 лет все же будет увеличен на $6 млрд., которые пойдут частным компаниям на строительство и запуск космических аппаратов с грузами и астронавтами на Международную космическую станцию (МКС). "Я прошу и демократов, и республиканцев посмотреть свежим взглядом на программы, которые они поддерживали в прошлом, и понять, что работает, а что нет",- заявил президент.

В проекте нового федерального бюджета на будущий финансовый год предусмотрено также выделение средств на развитие программы по обеспечению ядерной безопасности США, для этой будет выделено $11,2 млрд. По сравнению с нынешним бюджетом увеличение должно составить почти 13,5%. Кроме того, на 47%, до $1,03 млрд., предлагается увеличить расходы на программу по утилизации ядерного топлива. Отметим, что она, в частности, подразумевает выделение первых $100 млн. из общей суммы в $400 млн. на оказание поддержки России в утилизации плутония.

В своей речи Обама достаточно недвусмысленно дал понять, что считает ответственной за рост бюджетного дефицита в США администрацию предыдущего президента, Джорджа Буша. Глава государства подчеркнул, что страна находится в состоянии войны и должна одолеть ряд весьма серьезных вызовов, стоящих перед ней. Он напомнил о том, что только за последние два года американская экономика потеряла порядка 7 млн. рабочих мест. Обама призвал конгресс как можно скорее одобрить бюджет. В то же время, как о отмечает Associated Press, даже если конгресс поддержит Белый дом, Штаты все равно закончат год с показателями безработицы на уровне 9,8%.

"Мы просто не можем продолжать тратить так, как будто бы дефицит и потери не имеют никаких последствий и никакого значения, как будто бы с трудом заработанные деньги американских налогоплательщиков могут рассматриваться как деньги монополий, и так, как будто бы мы можем игнорировать эту проблему для другого поколения" -, заявил Обама.

Предполагается, что в 2010 году американская экономика вырастет на 2,7%, в 2011 году — на 3,8% и только спустя три года отметится ростом выше 4%. Бюджет также предполагает, что безработица останется на высоком уровне вплоть до 2012 года (8,2%), в то время как инфляция будет слабой, а ставки будут расти незначительно.

Новый бюджет, предложенный президентом США, вступает в силу 1 октября этого года, однако он должен получить утверждение в конгрессе.