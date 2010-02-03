В Беларуси упразднили совет директоров Нацбанка

Президент Беларуси Александр Лукашенко упразднил совет директоров Национального банка страны, возложив его функции на правление Нацбанка. Причиной такого решения называется совершенствование управления деятельностью главного банка страны, сообщает "Лента.ру" со ссылкой на электронное издание "Ежедневник".

Кроме того, впервые законодательно установлено, что председатель правительства Белоруссии может принимать участие в заседаниях правления Нацбанка с правом совещательного голоса, отмечает издание. В свою очередь, председатель правления Нацбанка или один из его заместителей сможет принимать участие в заседаниях правительства также с правом совещательного голоса.

Согласно уставу Нацбанка, совет директоров организации назначается правлением Нацбанка сроком на пять лет. Совет, в частности, принимает решения о выпуске в обращение монет и банкнот, об установлении предельных процентных ставок по операциям банков страны, а также об осуществлении банками и небанковскими кредитными учреждениями операций с ценными бумагами.

В ведение правления Нацбанка входит, в том числе, рассмотрение совместно с правительством Белоруссии основных направлений денежно–кредитной политики страны, а также установление квоты участия иностранного капитала в банковской системе республики. Кроме того, правление Нацбанка занимается валютным регулированием, выдачей банковских лицензий, а также определяется порядок формирования резервов банков.