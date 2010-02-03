Наличный доллар немного подорожал

Сегодня украинские банки покупают американскую валюту в среднем по 8,09 грн./долл., продают – по 8,14 грн./долл. Курс повысился на 0,3% по сравнению со 2 февраля. Об этом сообщает Finance.ua.

Предложения коммерческих банков по покупке доллара колеблются в пределах 8,06-8,14 грн./долл., по продаже – в пределах 8,13-8,18 грн./долл.

Средний курс покупки евро в украинских банках повысился на 0,7% по сравнению со 2 февраля и сегодня составляет 11,28 грн./евро, продажи – на 0,4%, до 11,40 грн./евро. Предложения банков по покупке евро колеблются в пределах 11,15-11,35 грн./евро, по продаже – в пределах 11,38-11,45 грн./евро.

Курс покупки наличного рубля в комбанках по сравнению со 2 февраля повысился на 1,5% и составляет в среднем 0,2641 грн./рубль, курс продажи – на 0,7%, 0,2707 грн./рубль. Предложения банков по покупке российской валюты колеблются в пределах 0,2600-0,2680 грн./рубль, по продаже – в пределах 0,2699-0,2750 грн./рубль.

Средний курс покупки доллара в банках Киева составляет 8,10 грн./долл., продажи – 8,15 грн./долл. Курс повысился на 0,2% со вчерашнего дня. Предложения столичных коммерческих банков и пунктов обмена валют по покупке доллара колеблются в пределах 8,06-8,14 грн./долл., по продаже – в пределах 8,13-8,18 грн./долл.

Средний курс покупки/продажи евро в банках Киева повысился на 0,5% по сравнению со 2 февраля и сегодня составляет 11,29/11,42 грн./евро. Предложения банков по покупке евро колеблются в пределах 11,15-11,35 грн./евро, по продаже – в пределах 11,38-11,45 грн./евро.

Курс покупки наличного рубля в комбанках столицы по сравнению со 2 февраля повысился на 2% и сегодня составляет 0,2636 грн./рубль, курс продажи – на 0,6%, до 0,2714 грн./рубль. Предложения банков по покупке российской валюты колеблются в пределах 0,2600-0,2680 грн./рубль, по продаже – в пределах 0,2699-0,2750 грн./рубль.

Курсы валют, установленные на сегодня в банках Киева:

«Укргазбанк»: доллар США – 8,05/8,10 грн., евро – 11,20/11,40 грн., рубль – 0,2630/0,2730 грн.

«Райффайзен Банк Аваль»: доллар США – 8,08/8,18 грн., евро – 11,12/11,50 грн., рубль – 0,2600/0,2800 грн.

«ПриватБанк»: доллар США – 8,05/8,10 грн., евро – 11,05/11,35 грн., рубль – 0,2590/0,2710 грн.

Официальный курс НБУ на сегодняшний день, 3 февраля, составляет: гривни к доллару США – 8,0004, к евро – 11,150157, к российскому рублю – 0,26506.