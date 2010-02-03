Межбанк открылся ростом курсов валют

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись продолжающимся ростом котировок – 8,0720/8,0860 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», цены на российскую валюту поднялись до 0,2698/0,2703, котировки по евро-гривне ушли вверх – 11,2830/11,3060. На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар продолжают расти – 1,3975/1,3977 (вторник – 1,3916/1,3918).

Во вторник Нацбанк на рынок не выходил.