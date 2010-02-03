В России запретили банкам изменять ставки по кредитам и вкладам

Совет Федерации одобрил в среду на заседании закон, запрещающий банкам изменять в одностороннем порядке процентные ставки по кредитам и вкладам, а также порядок их определения, размеры комиссионного вознаграждения и сроки действия соответствующих договоров с клиентами-физическими лицами, сообщает РИА Новости.

Выступая на заседании, глава комитета палаты по финансовым рынкам и денежному обращению Дмитрий Ананьев сообщил, что соответствующие изменения вносятся в закон "О банках и банковской деятельности".

Действующее законодательство позволяет банкам вписывать в договоры с гражданами норму о возможности одностороннего изменения ставок банками. Договоры с физлицами являются договорами присоединения, то есть их условия не обсуждаются с клиентом, который либо соглашается на условия банка, либо нет. Таким образом, банк сам вписывает в договор свое право на одностороннее изменение ставок.

При заключении же договоров с юрлицами условия могут оговариваться. В результате, действующий закон формально запрещает банкам менять ставки в одностороннем порядке, но фактически такое право у них есть.

Новый же законопроект, заявил Ананьев, разделяет понятие клиента на клиентов-граждан и клиентов-компании, и устанавливает, что банки больше не смогут в договорах с гражданами вписывать норму о своем праве на одностороннее изменение ставок.

По словам сенатора, в сложившейся экономической ситуации одностороннее увеличение кредитными организациями процентных ставок ставит в затруднительное финансовое положение прежде всего заемщиков-граждан, которые являются экономически более слабой стороной кредитного договора.

Кроме того, такая практика провоцирует неправомерное поведение заемщика и отказ от исполнения им своих обязательств, что приводит к увеличению просроченной кредитной задолженности.

Законопроект, отмечают эксперты, не нарушает права и законные интересы кредитных организаций, поскольку его положения будут распространяться на правоотношения, которые возникнут после вступления в силу федерального закона.