Межбанк: к 12:00 доллар снизился

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись следующими котировками - 8,0720/8,0860, к 12:00 цены понизились до 8,0715/8,0785 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», рублевый рынок открылся котировками 0,2698/0,2703, а к 12:00 цены поднялись до 0,2701/0,2707. В России курс доллар-рубль упал, и к 12:00 установился на уровне 29,8600 (-0,2986).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар сегодня стартовали с уровня 1,3975/1,3977, а к 12:00 выросли до 1,4012/1,4014. Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками - 11,2830/11,3060, к 12:00 цены ушли вверх - 11,3045/11,3220.