Кабмин разрабатывает систему поддержки кредитных союзов

Правительство Украины сегодня занимается разработкой системы для поддержания кредитных союзов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам председатель Государственной комиссии по регулированию рынков финансовых услуг (Госфинуслуг) Виктор СУСЛОВ.

Он подчеркнул, что на сегодняшний день существуют две проблемы, которые необходимо решить, и правительство готово этим заниматься. Прежде всего это проблема невозврата депозитов проблемных кредитных союзов, а также вопрос поддержания платежеспособности и ликвидности этих союзов.

«На обе проблемы реакция у правительства позитивная, и правительство готово поддержать проект закона, который находится в Верховной Раде, о создании Фонда гарантирования вкладов для членов кредитных союзов и принять участие в доработке этого документа. А когда закон вступит в силу, то правительство готово финансово поучаствовать в наполнении этого фонда, и тогда появится законодательное основание для того, чтобы оказать поддержку вкладчикам», – сказал В.СУСЛОВ.

При этом он подчеркнул, что на сегодняшний день объем проблемных депозитов в кредитных союзах, которые могут быть не возвращены, составляет приблизительно 1,6 млрд. грн., в то время как общий объем депозитов – немногим более 3 млрд. грн.

«Однако проблемные – это еще не значит, что безвозвратные. Это вместе и просроченные, и проблемные. Так что, возможно, часть будет возвращена», – сказал В.СУСЛОВ.

Как сообщал УНИАН, 21 января т.г. Верховная Рада Украины отказалась создать Фонд гарантирования вкладов для членов кредитных союзов. За принятие данного законопроекта проголосовали лишь 155 народных депутатов из 429, зарегистрированных в сессионном зале. После негативного голосования ВР приняла решение направить законопроект на повторное первое чтение.