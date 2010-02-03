Россия направит 54 млрд рублей на погашение внутреннего долга
14:37, 03 февраля 2010Финансы
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В феврале
Расходы на обслуживание и погашение внутреннего долга в феврале составят 53,958 млрд рублей, сообщает пресс-служба Министерства финансов России, сообщает РИА Новости.
По данным министерства, на выплату купонов по облигациям будет потрачено 18,974 млрд рублей.
Накануне министерство погасило облигации с постоянной процентной ставкой купонного доходана 34,984 млрд рублей, а также выплатило купонный доход по этим бумагам на сумму 2,071 млрд рублей.
В среду по двенадцатому купону ОФЗ было выплачено 614,73 млн рублей, по восьмому купону облигаций выплата составила 650,7 млн рублей.
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