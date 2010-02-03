Межбанк: доллар снизился

Сегодня на украинском межбанке торги по доллару США открылись следующими котировками – 8,0720/8,0860, к 12:00 цены понизились до 8,0715/8,0785. К закрытию торгов ценовые уровни достигли значений 8,0685/8,0735 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», рублевый рынок открылся котировками 0,2698/0,2703, а к 12:00 цены поднялись до 0,2701/0,2707. К закрытию цены откатились к уровню 0,2700/0,2705.

В России курс доллар-рубль упал, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 29,8575 (-0,3011).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в диапазоне 1,3950/1,4025.

Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками – 11,2830/11,3060, к 12:00 цены ушли вверх - 11,3045/11,3220. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH снизились до 11,2840/11,2975.