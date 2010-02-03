Только 150 АО привели уставы в соответствие с новым законом

На сегодня всего 150 акционерных обществ (АО) привели свои уставные документы в соответствие с Законом Украины "Об акционерных обществах", став публичными или частными обществами.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам член Государственной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку Николай БУРМАКА.

При этом, по его словам, около 100 из ставших публичными акционерных обществ являются банками, что связано с требованиями, выдвигаемыми к ним Национальным банком Украины.

В связи с вышеизложенными фактами Н.БУРМАКА отметил, что принятие Верховной Радой закона об акционерных обществах существенно не повлияло в прошлом году на украинский фондовый рынок.

Член ГКЦБФР также спрогнозировал, что основной пик преобразования акционерных обществ в публичные придется на этот год. Он напомнил, что старая законодательная база по акционерным обществам будет действовать до конца апреля 2011 г.

Как сообщал УНИАН, 29 апреля 2009 г. вступил в силу Закон Украины «Об акционерных обществах», который предусматривает существование в Украине акционерных обществ двух типов – частных и публичных. До 29 апреля 2011 года все акционерные общества должны привести уставы в соответствие с нормами данного Закона.