Чистый убыток «Индэкс-Банка» составил 300 млн. грн.

Чистый убыток ПАО «Индэкс-Банк» в 2009 г. составил 299,623 млн. грн. против 2,386 млн. грн. прибыли в 2008 г.

Об этом сказано в отчете банка, размещенном в газете «Голос Украины» №16 от 30 января 2010 г.

Активы банка по итогам 2009 года увеличились на 25% и на 1 января т.г. составили 5,637 млрд. грн., обязательства – на 31% - до 5,39 млрд. грн., кредиты и задолженность клиентов сократились на 15% - до 3,336 млрд. грн., собственный капитал – на 38% - до 246,545 млн. грн.

Уставный капитал банка в прошлом году увеличился на 38% и на 1 января 2010 г. составил 550 млн. грн.

Справка УНИАН. ПАО «Индэкс-Банк» основано 10 февраля 1993 года.

Французский Credit Agricole владеет 99,9914% акций украинского банка.