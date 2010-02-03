«Райффайзен Банк Аваль» включил в капитал субдолг ЕБРР

«Райффайзен Банк Аваль» (Киев) зарегистрировал и включил в собственный капитал субординированный долг на 150 млн. долл., который был предоставлен Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР).

Об этом говорится в сообщении пресс-службы банка, переданном агентству УНИАН.

«Национальный банк Украины (НБУ) зарегистрировал увеличение капитала «Райффайзен Банка Аваль» на 1,2 млрд. грн. В результате этого увеличения уровень адекватности капитала банка по состоянию на 2 февраля 2010 г. достиг 16,03% (в то время, как по нормативу НБУ минимальный уровень адекватности капитала должен быть 10%)», - говорится в пресс-релизе.

Как уточнили в банке, субдолг был зарегистрирован в Национальном банке Украины 26 января 2010 года, а официально включен в капитал – 2 февраля т.г.

Как сообщалось, в декабре 2009 года ЕБРР предоставил «Райффайзен БанкуароАваль» кредит на 150 млн. долл. сроком на 10 лет. Средства были выделены в рамках долгосрочной программы по финансированию ЕБРР банков сети «Райффайзен Интернациональ» в Украине, Румынии и России на общую сумму 150 млн. евро.

Справка УНИАН. Акционерное общество «Райффайзен Банк Аваль» основано в 1992 году, на сегодня входит в группу крупнейших банков Украины.

Активы банка на 1 января 2010 года составили 54,048 млрд. грн., кредиты и задолженность клиентов – 48,725 млрд. грн., обязательства – 48,735 млрд. грн., уставный капитал - 2,420 млрд. грн., собственный капитал – 5,313 млрд. грн.

«Райффайзен Банк Аваль» завершил 2009 год с убытком 2,019 млрд. грн.

«Райффайзен Интернэшнл Банк-Холдинг АГ» (Австрия) владеет 95,93% акций украинского кредитно-финансового учреждения.