Польша вошла в шестерку наиболее инвестиционно привлекательных стран

Польша заняла шестое место в рейтинге 2010 AT Kearney Foreign Direct Investment Confidence Index среди 25 наиболее инвестиционно привлекательных стран в мире.

Согласно отчету международной консалтинговой компании AT Kearney, которым располагает УНИАН, Польша в рейтинге поднялась на рекордные 16 позиций с 22-го места, которое страна занимала в последнем презентованном исследовании в 2007 году.

Польшу опередили Китай, сохранивший лидерство, США, поднявшиеся на вторую позицию, вытеснив Индию, которая замыкает тройку лидеров рейтинга 2010 года.

Бразилия, занявшая 4-е место, поднялась на две ступеньки, а замкнувшая пятерку лидеров Германия поднялась с 10-го места.

Аналитики AT Kearney считают более перспективными инвестиции в Польшу, чем в Австралию, Мексику, Канаду и Великобританию, которая заняла 10-е место в рейтинге.

Украина не вошла в число 25 наиболее инвестиционно привлекательных стран.

Из соседей Украины в этот рейтинг вошла Россия, которая опустилась с 9-го на 18-е место, и Румыния, которая заняла 16-е место (ранее не входила в первую 25-ку).

AT Kearney, которая провела опрос руководителей самых крупных компаний в мире, сообщила, что большинство из них не ожидают заметного оживления экономики раньше 2011 года.

Половина из опрошенных руководителей заявили о намерении приостановить инвестиции, ожидая дальнейшего развития ситуации на мировых рынках.

Как сообщал УНИАН, Польша в 2009 году благодаря росту ВВП на 1,7% впервые в истории вошла в шестерку крупнейших экономик Европейского Союза, который объединяет сегодня 27 европейских государств.

Польша вступила в ЕС в мае 2004 года.