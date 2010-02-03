Уровень проблемных кредитов в КС составляет около 50%

Реальный уровень проблемных кредитов в кредитных союзах (КС) составляет около 50%.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции сообщил председатель Государственной комиссии по регулированию рынков финансовых услуг Виктор СУСЛОВ.

Ссылаясь на данные отчетности КС он сообщил, что на 1 октября 2009 года было выдано 4 млрд. 023,4 тыс. грн. кредитов, при этом привлечено 3 млрд. 036,3 млн. грн. депозитов. Таким образом, за январь-октябрь 2009 года сумма выданных кредитов сократилась на 1,5 млрд. грн., а объем депозитов - на 0,915 млрд. грн.

«По данным официальной статистики, из выданных кредитов 30,5% оцениваются как просроченные, проблемные и безнадежные, - отметил В.СУСЛОВ. – Но надо иметь в виду, что это данные официальной статистики, а кредитные союзы далеко не всегда показывают истинное положение вещей. Так, наблюдаются многочисленные случаи переоформления и продления выданных кредитов, и поэтому они не проявляются как проблемные. Поэтому мы оцениваем реальную долю проблемных кредитов и депозитов к возврату как большую величину, возможно, около 50%».

В.СУСЛОВ также сообщил, что, по оценкам Госфинуслуг, объем проблемных депозитов составляет около 1,6 млрд. грн.

«Это депозиты, которые проблемные к возврату. Это не значит, что все они не будут возвращены, сегодня трудно сказать, но это максимальная цифра, по которой мы оцениваем серьезность данной проблемы», - отметил он.

Справка УНИАН. По данным Госфинуслуг, на 1 января 2010 года в Украине зарегистрировано 754 кредитных союза. При этом в прошлом году Комиссия внесла в Государственный реестр финансовых учреждений 14 КС, исключила – 89 КС. В январе 2010 года Госфинусулг исключила из Госреестра еще 16 КС.

На 1 октября 2009 года общее количество членов КС – 2,33 млн. человек.