Кабмин поможет малому бизнесу с кредитами

Кабинет министров Украины поручил министерствам финансов, экономики и Государственному комитету по вопросам регуляторной политики и предпринимательства во время разработки проекта закона о госбюджете-2010 и на последующие года предусмотреть выделение средств на кредитно-гарантийную поддержку малого и среднего бизнеса в размере 0,15% доходной части бюджета.

Это предусмотрено постановлением правительства от 27 января 2010 г. № 68, обнародованном на официальном сайте Кабмина.

Согласно постановлению, сумма средств на поддержку деятельности фондов кредитно-гарантийной поддержки не должна быть меньше, чем 200 млн. грн., кроме того, не меньше, чем 100 млн. грн. должно быть выделено для кредитования проектов субъектов малого и среднего предпринимательства.

Постановлением предусмотрено создание на базе фонда поддержки предпринимательства и региональных фондов поддержки предпринимательства фондов кредитно-гарантийной политики.