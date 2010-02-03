НБУ не должен давать разъяснения по поводу размера валютного сбора

Национальный банк Украины утверждает, что предоставлять разъяснения по поводу размера валютного сбора не входит в его компетенцию.

Об этом говорится в письме Нацбанка от 27 января 2010 года, подписанном исполнительным директором по вопросам платежных систем и расчетов НБУ Виктором КРАВЦОМ, текстом которого располагает УНИАН.

«Предоставление каких-либо разъяснений по вопросам применения положений законодательства по налогообложению, а также установления размера сбора на обязательное государственное пенсионное страхование по операциям купли-продажи безналичной иностранной валюты за гривню в компетенцию Национального банка Украины законодательством не отнесено», - говорится в письме.

НБУ подчеркивает, что согласно действующему законодательству разъяснения отдельных положений налогового законодательства предоставляются контролирующими органами, которым по отношению к валютному сбору является Пенсионный фонд Украины.

Как сообщалось, Пенсионный фонд Украины (ПФ) направил письмо в Кабинет министров относительно ставки сбора в ПФ с операций купли-продажи безналичной валюты, в котором заявляет, что данный сбор в 2010 г. должен составлять 0,5%. В частности, по мнению Пенсионного фонда, данное решение основано на том, что Законом «О сборе на обязательное государственное пенсионное страхование» ставка сбора с 2008 г. устанавливается в размере 0,5%. В то же время снижение сбора до 0,2% было предусмотрено только в бюджете на 2009 г. Таким образом, полагает ПФ, так как бюджет на 2010 г. пока не принят, ставка сбора (0,5%) должна основываться на нормах Закона «О сборе на обязательное государственное пенсионное страхование».

В своем письме Нацбанк отмечает, что еще 5 января т.г. предложил Кабинету министров Украины инициировать урегулирование этого вопроса.