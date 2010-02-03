Главное на 3 января (вечер)

Финансы

Кабинет министров Украины поручил министерствам финансов, экономики и Государственному комитету по вопросам регуляторной политики и предпринимательства во время разработки проекта закона о госбюджете-2010 и на последующие года предусмотреть выделение средств на кредитно-гарантийную поддержку малого и среднего бизнеса в размере 0,15% доходной части бюджета.

Это предусмотрено постановлением правительства от 27 января 2010 г. № 68, обнародованном на официальном сайте Кабмина.

Согласно постановлению, сумма средств на поддержку деятельности фондов кредитно-гарантийной поддержки не должна быть меньше, чем 200 млн. грн., кроме того, не меньше, чем 100 млн. грн. должно быть выделено для кредитования проектов субъектов малого и среднего предпринимательства.

Постановлением предусмотрено создание на базе фонда поддержки предпринимательства и региональных фондов поддержки предпринимательства фондов кредитно-гарантийной политики.

«Райффайзен Банк Аваль» (Киев) зарегистрировал и включил в собственный капитал субординированный долг на 150 млн. долл., который был предоставлен Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР).

Об этом говорится в сообщении пресс-службы банка, переданном агентству УНИАН.

«Национальный банк Украины (НБУ) зарегистрировал увеличение капитала «Райффайзен Банка Аваль» на 1,2 млрд. грн. В результате этого увеличения уровень адекватности капитала банка по состоянию на 2 февраля 2010 г. достиг 16,03% (в то время, как по нормативу НБУ минимальный уровень адекватности капитала должен быть 10%)», - говорится в пресс-релизе.

Как уточнили в банке, субдолг был зарегистрирован в Национальном банке Украины 26 января 2010 года, а официально включен в капитал – 2 февраля т.г.

Польша заняла шестое место в рейтинге 2010 AT Kearney Foreign Direct Investment Confidence Index среди 25 наиболее инвестиционно привлекательных стран в мире.

Согласно отчету международной консалтинговой компании AT Kearney, которым располагает УНИАН, Польша в рейтинге поднялась на рекордные 16 позиций с 22-го места, которое страна занимала в последнем презентованном исследовании в 2007 году.

Польшу опередили Китай, сохранивший лидерство, США, поднявшиеся на вторую позицию, вытеснив Индию, которая замыкает тройку лидеров рейтинга 2010 года.

Бразилия, занявшая 4-е место, поднялась на две ступеньки, а замкнувшая пятерку лидеров Германия поднялась с 10-го места.

Аналитики AT Kearney считают более перспективными инвестиции в Польшу, чем в Австралию, Мексику, Канаду и Великобританию, которая заняла 10-е место в рейтинге.

Украина не вошла в число 25 наиболее инвестиционно привлекательных стран.

Из соседей Украины в этот рейтинг вошла Россия, которая опустилась с 9-го на 18-е место, и Румыния, которая заняла 16-е место (ранее не входила в первую 25-ку).

AT Kearney, которая провела опрос руководителей самых крупных компаний в мире, сообщила, что большинство из них не ожидают заметного оживления экономики раньше 2011 года.

Половина из опрошенных руководителей заявили о намерении приостановить инвестиции, ожидая дальнейшего развития ситуации на мировых рынках.

Сегодня на украинском межбанке торги по доллару США открылись следующими котировками – 8,0720/8,0860, к 12:00 цены понизились до 8,0715/8,0785. К закрытию торгов ценовые уровни достигли значений 8,0685/8,0735 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», рублевый рынок открылся котировками 0,2698/0,2703, а к 12:00 цены поднялись до 0,2701/0,2707. К закрытию цены откатились к уровню 0,2700/0,2705.

В России курс доллар-рубль упал, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 29,8575 (-0,3011).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в диапазоне 1,3950/1,4025.

Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками – 11,2830/11,3060, к 12:00 цены ушли вверх - 11,3045/11,3220. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH снизились до 11,2840/11,2975.

Новости ТЭК

Парламент Болгарии в среду ратифицировал соглашение о строительстве газопровода Набукко, подписанное странами-участницами проекта в прошлом году, сообщает Рейтер.

Болгария, Румыния, Турция Венгрия и Австрия в июле 2009 года подписали соглашение о строительстве газопровода ориентировочной стоимостью 7,9 миллиарда евро для доставки в Европу газа из стран Ближнего Востока и прикаспийского региона с тем, чтобы снизить зависимость Евросоюза от российского газа.

Болгария стала второй страной, ратифицировавшей договор, после Венгрии.

Проектная пропускная способность Набукко - 31 миллиард кубометров газа в год, начало поставок запланировано на 2015 год. Акционеры проекта: немецкая RWE, австрийская OMV, венгерская MOL, румынская Transgaz, болгарская Bulgargaz и турецкая Botas.

Крупнейшая в Украине нефтедобывающая компания ОАО "Укрнафта" в 2009 году реализовала 2 млн. 720,4 тыс. тонн нефти и газового конденсата, что на 0,9% меньше, чем в 2008 году.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе компании.

В сообщении отмечается, что реализация сжиженного газа в 2009 году увеличилась на 0,8%, по сравнению с 2008 годом, до 180,5 тыс. тонн, тогда как реализация фракции легкой (стабильного газового бензина) сократилась на 0,8% – до 254,4 тыс. тонн.

Агропром

Украина с начала текущего маркетингового года (МГ) экспортировала 16 млн. тонн зерна.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил первый заместитель министра аграрной политики Украины Юрий ЛУЗАН в беседе с журналистами.

По его словам, в январе экспорт зерна из Украины составил 1,6 млн. тонн. Ю.ЛУЗАН отметил, что январь «специфический» месяц из-за праздников, поэтому показатель такой.

При этом заместитель министра аграрной политики Украины Иван ДЕМЧАК отметил, что министерство на сегодняшний день еще не пересматривало прогнозный объем экспорта, который ранее оценивался в 20 млн. тонн.

Ветеринарная служба Украины ожидает миссию инспекторов Европейского Союза для инспектирования украинских предприятий птицеводства в мае т.г.

Об этом УНИАН сообщил источник в ветслужбе Украины.

Напомним, ветеринарная служба Украины приглашала инспекторов ЕС провести инспектирование украинских предприятий в январе 2010 г.

(УНИАН)