Международное рейтинговое агентство Moody`s предупредило, что США могут лишиться наивысшего рейтинга кредитоспособности Aaa в случае, если правительство продолжит финансировать свои бюджетные расходы за счет увеличения долгов, передает Reuters.

Сегодня палата представителей конгресса США должна принять решение о повышении предельной суммы задолженности на 1,9 трлн долл. - до 14,3 трлн. Ранее эта мера была одобрена сенатом. Дефицит бюджета по итогам прошлого финансового года, который закончился в сентябре 2009г., составил 1,42 трлн долл.