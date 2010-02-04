Гривня пользуется поддержкой от сокращения ликвидности

Гривня в настоящее время пользуется поддержкой от сокращения ликвидности в банковской системе.

Такое мнение высказал в комментарии агентству УНИАН экономист компании Astrum Investment Management Алексей БЛИНОВ.

Он подчеркнул, что остатки на корреспондентских счетах коммерческих банков в НБУ на утро среды, 3 февраля, сократились до 15,2 млрд. грн., что является самым низким показателем с начала 2010 года.

По словам экономиста, украинская валюта в среду завершила торги отсутствием курсовых изменений. Межбанковский валютный рынок вчера открылся на девальвационных настроениях, сообщил А.БЛИНОВ. Так, отметил он, в течение первого часа торгов котировки достигли 8,08-8,09 грн./долл. Однако гривня смогла отстоять позиции и остаться практически на уровне вторника, подчеркнул экономист.

Как сообщал УНИАН, на украинском межбанке торги по доллару США вчера открылись следующими котировками – 8,0720/8,0860, к 12:00 цены понизились до 8,0715/8,0785.

К закрытию торгов ценовые уровни достигли значений 8,0685/8,0735 грн./долл.