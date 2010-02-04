ВБ: Приток капитала на развивающиеся рынки в 2008г. упал

Чистый приток капиталов в страны с развивающейся экономикой и формирующимися рынками сократился в 2008 г. до $780 млрд., включая $594 млрд. в виде прямых иностранных инвестиций, сообщает k2kapital.

Наибольший спад пришелся на недавно вернувшиеся на рыночный путь страны Европы и Центральной Азии.

Это подтверждается в новом докладе Всемирного банка "Финансирование глобального развития-2010: внешний долг развивающихся стран", представленном накануне в Вашингтоне, сообщает ПРАЙМ-ТАСС.

С 2003г. приток капиталов на развивающиеся и формирующиеся рынки нарастал и в 2007г. достиг пика в $1,22 млрд.