AIG намерена выплатить сотрудникам бонусы 100 млн долл.

Крупнейшая страховая компания мира American International Group /AIG/ сократила общую сумму выплачиваемых сотрудникам бонусов на 20 млн долл. Как заявили накануне представители страховой компании, ее работники получат выплаты на общую сумму 100 млн долл.

Премии коснутся, в первую очередь, тех сотрудников, которым в свое время из-за трудного финансового положения AIG пришлось урезать зарплату на 10-20%. При этом премии они получат на месяц раньше предусмотренных сроков.

Факт выплаты миллионных бонусов буквально рассердил министра финансов США Тимоти Гайтнера. Министр, который выступал перед конгрессом как раз по вопросам деятельности американских банков, назвал решение AIG "возмутительным". В связи с этим Т.Гайтнер считает необходимым ввести для крупных финансовых учреждений, имеющих кредиторскую задолженность, "новые сборы, которые позволят вернуть бонусы обратно". В течение ближайших десяти лет, по расчетам главы Минфина, такие сборы могут принести казне около 90 млрд долл.

Страховой гигант AIG стал одной из первых крупнейших компаний мира, пострадавших от кризиса и получивших от государства осенью 2008 г. огромную финансовую помощь - 180 млрд долл. Таким образом Белый Дом фактически спас компанию от неминуемого краха. Однако руководители AIG, опасаясь возможных увольнений своих квалифицированных работников, продолжали выплачивать им миллионные премиальные - фактически за счет денег налогоплательщиков. Кроме того, особое недовольство американской общественности вызвала в прошлом году информация, что отдельные представители руководства концерна переводят часть полученных от государства средств на счета в иностранных банках. В результате компания пошла на то, чтобы сократить бонусы, хотя совсем отказаться от них она так и не смогла.

Компания AIG оказалась на грани банкротства в результате кризиса, охватившего ипотечную систему Соединенных Штатов. Чтобы не допустить краха, Федеральный резервный банк Нью-Йорка открыл ей кредитную линию, а в качестве гарантии компания предоставила государству права на приобретение доли в ее капитале в размере 79,9%, передает ПРАЙМ-ТАСС.