Сбербанк РФ прогнозирует прибыль в 15 млрд рублей

Чистая прибыль Сбербанка за 2009 год по российским стандартам бухучета с учетом событий после отчетной даты (СПОД) составит примерно 15 миллиардов рублей против чистой прибыли-2009 без СПОД в 36,2 миллиарда рублей, сообщил журналистам в четверг зампредправления, финансовый директор банка Антон Карамзин, сообщает РИА Новости.

«Основную часть СПОД составляет налог на прибыль. (С учетом этого фактора чистая прибыль составит) Примерно 15 миллиардов рублей», - сказал Карамзин.

По его словам, чистая прибыль за 2009 год по международным стандартам финансовой отчетности вряд ли будет сильно отличаться от показателя по РСБУ.