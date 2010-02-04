Сбербанк РФ прогнозирует прибыль в 15 млрд рублей
10:32, 04 февраля 2010Финансы
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За 2009 год
Чистая прибыль Сбербанка за 2009 год по российским стандартам бухучета с учетом событий после отчетной даты (СПОД) составит примерно 15 миллиардов рублей против чистой прибыли-2009 без СПОД в 36,2 миллиарда рублей, сообщил журналистам в четверг зампредправления, финансовый директор банка Антон Карамзин, сообщает РИА Новости.
«Основную часть СПОД составляет налог на прибыль. (С учетом этого фактора чистая прибыль составит) Примерно 15 миллиардов рублей», - сказал Карамзин.
По его словам, чистая прибыль за 2009 год по международным стандартам финансовой отчетности вряд ли будет сильно отличаться от показателя по РСБУ.
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