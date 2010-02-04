ЕЦБ, и Банк Англии оставят ставки на прежних уровнях

Про прогнозам аналитиков, опрошенных Bloomberg, и Европейский центральный банк (ЕЦБ) и Банк Англии сохранят по итогам сегодняшних заседаний базовые процентные ставки на рекордно низких уровнях, сообщает k2kapital.

ЕЦБ последний раз менял ставку еще в прошлом мае, тогда она была понижена с 1,25% до 1%. До это ставка была уменьшена месяцем ранее - с уровня 1,5% до 1,25%. Эксперты полагают, что ставка будет сохраняться на текущем уровне по крайней мере до июня и может быть повышена до 1,5% годовых только в последнем квартале текущего года и еще на 0,25 процентных пункта в начале 2011 года.

Что касается Банка Англии, то он в последний раз Банк Англии изменял учетную ставку в марте 2009 года, тогда она была понижена на 0,5 процентного пункта. Сейчас ставка составляет 0,5%. Отметим, что с октября 2008 года Банк Англии уменьшил размер ставки на 4,5 процентного пункта.