Межбанк: торги по доллару открылись снижением - 8,06/8,07 грн./долл.

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись снижением котировок – 8,0615/8,0765 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», цены на российскую валюту упали до 0,2651/0,2688, котировки по евро-гривне ушли вверх – 11,1660/11,1890. На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар упали до 1,3852/1,3854 (среда, 3 февраля, - 1,3975/77).

В среду, 3 февраля, Национальный банк вышел на рынок с продажей на аукционе для физлиц по валютной паре USD/UAH с ценой отсечения 8,0100.