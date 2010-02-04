Финучреждениям запрещено поднимать проценты по кредитам

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО подписал закон, который запрещает финансовым учреждениям в одностороннем порядке увеличивать размер процентов и других платежей, предусмотренных кредитным договором.

Об этом сообщает официальный сайт Президента.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада приняла данный закон 21 января.

Закон предусматривает внесение дополнений в Гражданский кодекс Украины и Закон “О финансовых услугах и государственном регулировании рынков финансовых услуг”, в соответствии с которыми наряду с банками, также и другим финансовым учреждениям запрещено в одностороннем порядке увеличивать процентную ставку и другие платежи по уже выданным кредитам.