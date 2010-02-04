Deutsche Bank вновь получает многомиллиардные прибыли

Deutsche Bank после недолгого кризиса вновь завершил год с многоммиллиардной чистой прибылью. Между тем еще в 2008 году этот крупнейший в Германии денежный институт понес убытки в размере почти 4 миллиардов евро, сообщает Немецкая волная.

Deutsche Bank на удивление быстро оправился от последствий мирового финансового кризиса, завершив 2009 год с чистой прибылью в размере 5 млрд евро. Только в сфере инвестиций чистые доходы этого банка составили 4,3 млрд евро, сообщил в четверг, 4 февраля, во Франкфурте-на-Майне глава Deutsche Bank Йозеф Аккерман (Josef Ackermann).

Эксперты объясняют такое развитие событий успешным размещением на биржах огромного количества государственных и корпоративных облигаций. В 2008 году Deutsche Bank, который является крупнейшим в Германии денежным институтом, понес убытки на 3,9 млрд евро. Йозеф Аккерман констатировал наличие явной тенденции к восстановлению экономики и стабилизации финансовых рынков. В то же время он подчеркнул, что финансовый и экономический кризис еще не преодолен.