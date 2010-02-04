Глава МВФ может досрочно покинуть свой пост

Глава МВФ Доминик Стросс-Кан заявил в четверг, что может досрочно уйти в отставку для того, чтобы участвовать в выборах президента Франции в 2012 году, сообщает Reuters.

Срок действия его полномочий на посту главы МВФ заканчивается в октябре 2012 года. Президентские выборы пройдут весной того же года.

Популярность бывшего министра экономики Франции возросла после того, как он стал главой МВФ в 2007 году.