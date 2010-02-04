Глава МВФ может досрочно покинуть свой пост
13:03, 04 февраля 2010Финансы
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Чтобы участвовать в выборах президента Франции
Глава МВФ Доминик Стросс-Кан заявил в четверг, что может досрочно уйти в отставку для того, чтобы участвовать в выборах президента Франции в 2012 году, сообщает Reuters.
Срок действия его полномочий на посту главы МВФ заканчивается в октябре 2012 года. Президентские выборы пройдут весной того же года.
Популярность бывшего министра экономики Франции возросла после того, как он стал главой МВФ в 2007 году.
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