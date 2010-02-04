Межбанк: к 12:00 котировки снизились 8,0330/8,0460 грн./долл.

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись следующими котировками - 8,0615/8,0765, к 12:00 цены упали до 8,0330/8,0460 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», рублевый рынок открылся котировками 0,2651/0,2688, к 12:00 сузился спрэд - 0,2670/0,2675. В России курс доллар-рубль вырос, и к 12:00 установился на уровне 30,0700 (+0,2125).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар сегодня стартовали с отметки 1,3852/1,3854, изменяясь в достаточно узком коридоре. Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками - 11,1660/11,1890, к 12:00 цены ушли вниз - 11,1185/11,1380.