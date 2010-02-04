Курс доллара в банках незначительно понизился

Сегодня украинские банки покупают американскую валюту в среднем по 8,08 грн./долл., продают – по 8,13 грн./долл. Курс незначительно понизился по сравнению с 3 февраля. Об этом сообщает Finance.ua.

Предложения коммерческих банков по покупке доллара колеблются в пределах 8,05-8,11 грн./долл., по продаже – в пределах 8,12-8,15 грн./долл.

Средний курс покупки евро в украинских банках понизился на 0,6%, по сравнению со 3 февраля, и сегодня составляет 11,19 грн./евро, продажи – на 0,5%, до 11,36 грн./евро. Предложения банков по покупке евро колеблются в пределах 11,10-11,25 грн./евро, по продаже – в пределах 11,27-11,45 грн./евро.

Курс покупки наличного рубля в комбанках, по сравнению с 3 февраля, повысился на 0,5% и составляет в среднем 0,2638 грн./рубль, курс продажи – на 0,3%, до 0,2722 грн./рубль. Предложения банков по покупке российской валюты колеблются в пределах 0,2062-0,2670 грн./рубль, по продаже – в пределах 0,2680-0,2750 грн./рубль.

Средний курс покупки доллара в банках Киева составляет 8,07 грн./долл., продажи – 8,13 грн./долл. Курс понизился на 0,2% со вчерашнего дня. Предложения столичных коммерческих банков и пунктов обмена валют по покупке доллара колеблются в пределах 8,05-8,10 грн./долл., по продаже – в пределах 8,12-8,15 грн./долл.

Средний курс покупки евро в банках Киева понизился на 0,6%, по сравнению с 3 февраля, и сегодня составляет 11,20 грн./евро, продажи – на 0,5% – до 11,35 грн./евро. Предложения банков по покупке евро колеблются в пределах 11,13-11,25 грн./евро, по продаже – в пределах 11,27-11,45 грн./евро.

Курс покупки/продажи наличного рубля в комбанках столицы по сравнению с 3 февраля почти не изменился и сегодня составляет 0,2606/0,2719 грн./рубль. Предложения банков по покупке российской валюты колеблются в пределах 0,2062-0,2670 грн./рубль, по продаже – в пределах 0,2680-0,2750 грн./рубль.

Курсы валют, установленные на сегодня в банках Киева:

«Укргазбанк»: доллар США – 8,094/8,124 грн., евро – 11,30/11,40 грн., рубль – 0,2670/0,2730 грн.

«Райффайзен Банк Аваль»: доллар США – 8,08/8,18 грн., евро – 11,15/11,55 грн., рубль – 0,2600/0,2800 грн.

«ПриватБанк»: доллар США – 8,051/8,124 грн., евро – 11,10/11,40 грн., рубль – 0,2620/0,2730 грн.

Официальный курс НБУ на сегодняшний день, 4 февраля, составляет: гривни к доллару США – 8,0012, к евро – 11,188878, к российскому рублю – 0,2678.