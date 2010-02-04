Президент оценивает падение ВВП Украины в 2009 г. в 15%

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства заявил сегодня во время совместного заседания, которое прошло в Национальном банке Украины.

При этом В.ЮЩЕНКО отметил, что на сегодняшний день объем невозвращенного налога на добавленную стоимость составляет 25 млрд. грн., а на 1 января т.г. эта цифра была на уровне 22 млрд. грн. При этом, год назад эта сумма составляла 7,9 млрд. грн.

Также Президент сообщил, что уровень авансовых налоговых платежей на сегодняшний день составляет 12 млрд. грн.

В.ЮЩЕНКО подчеркнул, что реальный дефицит государственных финансов на сегодня составляет около 80 млрд. грн.

Как сообщал УНИАН, Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) ухудшил свой прогноз, по сравнению с прошлогодним октябрьским прогнозом, по падению ВВП Украины в 2009 году на 0,5% - до 14,5%.

Напомним, что в октябре 2009 г. ЕБРР ухудшил прогноз падения ВВП Украины по итогам 2009 год с 10% (майский прогноз) до 14%. Тогда ЕБРР улучшил динамику роста ВВП Украины в 2010 году с 0% до 3%.

Падение валового внутреннего продукта (ВВП) Украины в I, II и III кварталах 2009 года против аналогичных периодов 2008 года составило 20,3%, 17,8% и 15,9% соответственно.

Бюджет на 2009 год был рассчитан, исходя из таких прогнозных макропоказателей на 2009 год: рост ВВП – 0,4%, номинальный ВВП – 1,062 трлн. грн., инфляция – 9,5%, индекс цен производителей – 12%.