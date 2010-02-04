Ющенко: Падение ВВП Украины в 2009г. составляет 15%

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО оценивает падение валового внутреннего продукта (ВВП) в 2009 году на уровне 15%.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства заявил сегодня во время совместного заседания, которое прошло в Национальном банке Украины.

При этом В.ЮЩЕНКО отметил, что на сегодняшний день объем невозвращенного налога на добавленную стоимость составляет 25 млрд. грн., а на 1 января т.г. эта цифра была на уровне 22 млрд. грн. При этом, год назад эта сумма составляла 7,9 млрд. грн.

Также Президент сообщил, что уровень авансовых налоговых платежей на сегодняшний день составляет 12 млрд. грн.

В.ЮЩЕНКО подчеркнул, что реальный дефицит государственных финансов на сегодня составляет около 80 млрд. грн.

Как сообщал УНИАН, Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) ухудшил свой прогноз, по сравнению с прошлогодним октябрьским прогнозом, по падению ВВП Украины в 2009 году на 0,5% - до 14,5%.

Напомним, что в октябре 2009 г. ЕБРР ухудшил прогноз падения ВВП Украины по итогам 2009 год с 10% (майский прогноз) до 14%. Тогда ЕБРР улучшил динамику роста ВВП Украины в 2010 году с 0% до 3%.

Падение валового внутреннего продукта (ВВП) Украины в I, II и III кварталах 2009 года против аналогичных периодов 2008 года составило 20,3%, 17,8% и 15,9% соответственно.

Бюджет на 2009 год был рассчитан, исходя из таких прогнозных макропоказателей на 2009 год: рост ВВП – 0,4%, номинальный ВВП – 1,062 трлн. грн., инфляция – 9,5%, индекс цен производителей – 12%.

Также В. ЮЩЕНКО прогнозирует дефицит платежного баланса Украины по итогам 2010 года на уровне 3 - 3,2 млрд. долл.

По его словам, сумма обслуживания внешних обязательств в 2010 году будет на уровне 26 млрд. долл., поступление валюты в страну прогнозируется в сумме около 23 млрд. грн.

Как уточнил председатель Нацбанка Украины Владимир СТЕЛЬМАХ, из оцениваемых в 2010 году внешних платежей на уровне 26 млрд. долл. 12 млрд. приходится на банковскую систему страны.

В.СТЕЛЬМАХ выразил надежду в том, что если будет продолжена программа сотрудничества с МВФ в текущем году, то такой уровень дефицита не несет угрозы для стабильности национальной валюты.

Он также подчеркнул проблему «горячих денег», которые заходят в страну.

Как сообщал УНИАН, по информации, обнародованной в конце января т.г. на сайте НБУ, дефицит платежного баланса Украины в 2009 году, по предварительным данным, составил 13,727 млрд. долл., что в 4,3 раза больше, чем в 2008 году (3,209 млрд. долл.).

По итогам 2009 года дефицит текущего счета составил 1,94 млрд. долл., по сравнению с дефицитом 12,763 млрд. долл. в 2008 году.

За 2009 год отрицательное сальдо по финансовому счету оценено в 11,787 млрд. долл., в то время как за соответствующий период 2008 года оно было положительным – 9,554 млрд. долл.