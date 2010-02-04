Ющенко: Дефицит платежного баланса составит 3 млрд. долл.

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО прогнозирует дефицит платежного баланса Украины по итогам 2010 года на уровне 3 - 3,2 млрд. долл.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства заявил сегодня во время совместного заседания, которое прошло в Национальном банке Украины.

По его словам, сумма обслуживания внешних обязательств в 2010 году будет на уровне 26 млрд. долл., поступление валюты в страну прогнозируется в сумме около 23 млрд. грн.

Как уточнил председатель Нацбанка Украины Владимир СТЕЛЬМАХ, из оцениваемых в 2010 году внешних платежей на уровне 26 млрд. долл. 12 млрд. приходится на банковскую систему страны.

В.СТЕЛЬМАХ выразил надежду в том, что если будет продолжена программа сотрудничества с МВФ в текущем году, то такой уровень дефицита не несет угрозы для стабильности национальной валюты.

Он также подчеркнул проблему «горячих денег», которые заходят в страну.

Как сообщал УНИАН, по информации, обнародованной в конце января т.г. на сайте НБУ, дефицит платежного баланса Украины в 2009 году, по предварительным данным, составил 13,727 млрд. долл., что в 4,3 раза больше, чем в 2008 году (3,209 млрд. долл.).

По итогам 2009 года дефицит текущего счета составил 1,94 млрд. долл., по сравнению с дефицитом 12,763 млрд. долл. в 2008 году.

За 2009 год отрицательное сальдо по финансовому счету оценено в 11,787 млрд. долл., в то время как за соответствующий период 2008 года оно было положительным – 9,554 млрд. долл.