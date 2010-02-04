ГКЦБФР зарегистрировала допэмиссию "Кредобанка"

Государственная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (ГКЦБФР) зарегистрировала увеличение уставного капитала ОАО "Кредобанк" на 368 млн. грн. – до 1 млрд. 918,97 млн. грн.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе комиссии.

Как сообщал УНИАН, банк планирует разместить 36 млрд. 800 млн. простых именных акций номинальной стоимостью 0,01 грн. в два этапа – с 26 февраля по 15 марта и с 16 по 17 марта 2010 года. Цель увеличения уставного капитала – обеспечение финансовой устойчивости банка в условиях финансового кризиса.

Справка УНИАН. ОАО «Кредобанк» (Львов) создано в 1990 году.

На 1 октября 2009 года активы банка составили 5,531 млрд. грн., кредиты и задолженность клиентов – 5,210 млрд. грн., обязательства – 4,817 млрд. грн., уставный капитал – 1,551 млрд. грн., собственный капитал – 714,451 млн. грн.

За январь-сентябрь т.г. «Кредобанк» увеличил убыток почти в 10 раз по сравнению с аналогичным периодом 2008 года - до 403 млн. грн.

В первом полугодии текущего года убуток банка составил 129 млн. грн., в 2008 году банк получил прибыль в размере 169 млн. грн.

98,5619% акций «Кредобанка» владеет польский акционерный банк «Общая сберегательная касса» (PKO BP SA).